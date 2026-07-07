В небе над Тверской областью и другими регионами за день сбили 190 дронов

Военные нейтрализовали угрозу с воздуха в небе над Тверской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дневная попытка массовой атаки с воздуха была успешно пресечена силами противовоздушной обороны. Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, за период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени военные ликвидировали 190 вражеских беспилотников.

Дежурные расчеты ПВО вели огонь по целям самолетного типа в воздушном пространстве Тверской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Ярославской, Калужской, Орловской, Брянской, Белгородской и Курской областей.

Также дроны перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Все воздушные угрозы были своевременно уничтожены.