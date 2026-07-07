В Лихославльском округе семья девочки отсудила сто тысяч за нападение собаки

Владелец домашнего животного выплатит крупную компенсацию морального вреда. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Лихославльском округе завершилось разбирательство по факту нападения домашнего животного на ребенка. В декабре 2025 года в поселке городского типа Калашниково собака, принадлежащая местному жителю, напала на 12-летнюю девочку.

Мать пострадавшей обратилась за помощью в прокуратуру Лихославльского района. Действуя в интересах несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с гражданским иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами ведомства, взыскав с владельца питомца 100 тысяч рублей в пользу девочки. За фактическим исполнением решения суда и перечислением денег ребенку проследит прокуратура.