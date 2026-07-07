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НовостиОбщество7 июля 2026 18:16

В Тверской области задержали курьера за хищение 1,2 млн рублей у пенсионерки

В Западнодвинском округе 18-летний воронежец забрал у пожилой женщины сбережения под видом декларирования средств
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность 18-летнего курьера. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность 18-летнего курьера. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники УБК и уголовного розыска МО МВД «Западнодвинский» Тверской области задержали 18-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в соучастии в мошенничестве. Установлено, что юноша приехал в регион в качестве курьера и забрал у 77-летней пенсионерки 1 миллион 200 тысяч рублей.

Ранее потерпевшей звонили лжепредставители администрации, правоохранительных органов, «адвокат» и «налоговый инспектор». Они сообщили о праве на медаль и перерасчет пенсии, выведали данные СНИЛС и убедили снять сбережения из банка для передачи «представителю налоговой службы» якобы для декларирования.

Женщина отдала курьеру деньги в пакете и ждала возврата больше недели, не обращаясь в полицию. Оперативники задержали курьера, который сознался, что нашел подработку по сбору денег в разных городах России в Телеграме. Подозреваемый арестован, возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ, грозящее сроком до 10 лет колонии.