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НовостиОбщество7 июля 2026 17:32

Ушел из жизни тверской поисковик Александр Молчанов

В Твери скоропостижно скончался известный поисковик Александр Молчанов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Коллеги по военно-патриотическому центру «Подвиг» выразили соболезнования семье организатора поискового быта. Фото: НПЦ "Подвиг".

Коллеги по военно-патриотическому центру «Подвиг» выразили соболезнования семье организатора поискового быта. Фото: НПЦ "Подвиг".

Тверская областная общественная организация Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» сообщила о скоропостижной смерти Александра Молчанова. На протяжении 25 лет он принимал активное участие в деятельности поисковых отрядов «Звезда» и «Ополченец».

Коллеги покойного отмечают, что Александр занимался не только полевыми работами в лесах, но и организовывал быт поисковиков во время «Вахт Памяти», а также налаживал жизнедеятельность палаточных лагерей.

Бойцы и командиры центра «Подвиг» выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Молчанова в связи с невосполнимой утратой.