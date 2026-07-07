Ушел из жизни тверской поисковик Александр Молчанов

Коллеги по военно-патриотическому центру «Подвиг» выразили соболезнования семье организатора поискового быта. Фото: НПЦ "Подвиг".

Тверская областная общественная организация Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» сообщила о скоропостижной смерти Александра Молчанова. На протяжении 25 лет он принимал активное участие в деятельности поисковых отрядов «Звезда» и «Ополченец».

Коллеги покойного отмечают, что Александр занимался не только полевыми работами в лесах, но и организовывал быт поисковиков во время «Вахт Памяти», а также налаживал жизнедеятельность палаточных лагерей.

Бойцы и командиры центра «Подвиг» выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Молчанова в связи с невосполнимой утратой.