Виталий Королев учредил новые премии для тверских инженеров и педагогов

Суммы премий, учрежденных по инициативе Виталия Королева для лучших педагогов и инженеров региона, полностью освобождены от налогообложения. Фото: ПТО.

В Верхневолжье утверждены новые региональные премии для поощрения талантливых специалистов. По инициативе Виталия Королева победителям конкурса «Инженер года» выплатят по 200 тысяч рублей. Премия предусмотрена для двух категорий: «Инженерное искусство молодых» (для специалистов до 30 лет включительно) и «Профессиональные инженеры» (со стажем работы не менее пяти лет).

Для победителей в конкурсе «Педагог-психолог», а также в номинациях «Логопед года» и «Дефектолог года» конкурса «Учитель-дефектолог России» введена премия в 50 тысяч рублей за первое место, за второе место выплатят 40 тысяч, за третье — 20 тысяч рублей. Все выплаты освобождены от налогообложения. Первыми обладателями премий 2026 года станут Эльвира Бойкова (детский сад №141 Твери, «Педагог-психолог»), Анна Шмелёва (тверской детский сад №38, «Дефектолог года») и Татьяна Михайлова (детский сад №3 Бологое, «Логопед года»).

Напомним, в регионе уже действуют премии для победителей и лучших участников конкурса «Учитель года России» (80 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно) и для лучших педагогов и участников по итогам конкурса «Воспитатель года России» (50 тыс. и 30 тыс. рублей).