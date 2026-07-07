Служба занятости Тверской области помогла найти работу почти 200 родителям

В первом полугодии 2026 года за поддержкой в ведомство обратились 400 жителей региона с несовершеннолетними детьми. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года региональная служба занятости оказала содействие 400 жителям Тверской области с несовершеннолетними детьми, среди которых было 60 многодетных и один родитель ребенка-инвалида. Работу получили 182 человека, а 16 родителям помогли начать бизнес.

Консультации по профориентации получили 298 человек, а 66 прошли социальную адаптацию. Обучение начали 69 граждан, в том числе 11 многодетных. В декрете и отпуске по уходу за детьми до семи лет бесплатное дистанционное переобучение по нацпроекту «Кадры» прошли 10 молодых мам и 3 неработающие женщины. Наиболее востребованными стали курсы «1С программист», «Аналитик данных: работа с данными MS Excel», «Искусственный интеллект для решения управленческих задач» и «Системный аналитик: с нуля до проектирования систем».

В регионе также создают условия для многодетных родителей и опекунов детей-инвалидов: с 2014 года работодателям выплачивают до 100 тысяч рублей за оснащение рабочих мест для таких граждан. За это время в области было оборудовано 59 таких мест.