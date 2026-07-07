Тверские полицейские поймали 27-летнего торговца "дурью" и его покупателя

Экспертиза подтвердила, что изъятое у тридцатилетнего покупателя вещество весом 1,6 грамма является наркотиком. Фото: МВД Тверской области.

В Твери оперативники наркоконтроля пресекли незаконную сделку по купле-продаже наркотических средств. Полицейские зафиксировали, что 27-летний местный житель сбыл сверток с 1,6 грамма курительного наркотика 30-летнему тверичанину.

При обыске дома у сбытчика оперативники с привлечением кинолога со служебной собакой изъяли предметы для упаковки и электронные весы. Фигурант во всем сознался и по решению суда был помещен под стражу.

На покупателя составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ, сейчас правоохранительные органы проверяют его на причастность к сбыту. Торговцу за нарушение части 1 статьи 228.1 УК РФ грозит до восьми лет лишения свободы.