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НовостиОбщество7 июля 2026 13:59

В Бежецке простятся с погибшим в ходе СВО Ильей Кудрявцевым

В Бежецке пройдет церемония прощания с военнослужащим Ильей Кудрявцевым, погибшим в зоне СВО
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Траурные мероприятия и погребение участника специальной военной операции пройдут на городском кладбище.

Траурные мероприятия и погребение участника специальной военной операции пройдут на городском кладбище.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Бежецкого муниципального округа Тверской области сообщила о дате и времени прощания с участником специальной военной операции.

8 июля в Бежецке состоится церемония прощания с Ильей Павловичем Кудрявцевым 1995 года рождения, который погиб при исполнении воинского долга.

Гражданская панихида пройдет с 10:45 до 11:15 в Городском Доме культуры (МАУК «ГЦКиД») по адресу: город Бежецк, улица Большая, дом 29-31. Траурный митинг и захоронение пройдут в этот же день с 12:15 до 12:45 на городском кладбище, расположенном на улице Кашинская.