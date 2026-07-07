Водитель грузовика попытался провезти телефоны в тверскую колонию

За попытку передачи тринадцати средств мобильной связи виновным лицам грозят крупные административные штрафы. Фото: УФСИН Тверской области.

Попытки передать средства мобильной связи осужденным в колонии строгого режима Тверской области закончились административными делами. В ИК-10 поселка Металлистов сотрудники УФСИН досмотрели грузовой автомобиль MAN, который направлялся в промышленную зону под управлением гражданина 1967 года рождения.

Три телефона были закреплены на магнитных держателях под несущей конструкцией кузова. В отношении водителя составили протокол по статье 19.12 КоАП РФ, ему грозит штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с изъятием техники.

Еще одна попытка пресечена в ИК-1 города Твери: там при досмотре посылки, предназначавшейся заключенному за наркопреступления, сотрудники учреждения обнаружили 10 телефонов. По данному факту также проводится проверка.