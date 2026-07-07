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НовостиОбщество7 июля 2026 12:42

Виталий Королев анонсировал ремонт двадцати шести медицинских объектов в регионе

Программа капитального ремонта медицинских учреждений Тверской области в 2026 году охватывает 26 объектов Верхневолжья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Глава Тверской области рассказал о программе модернизации здравоохранения на примере капремонта больницы в Зубцове. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области рассказал о программе модернизации здравоохранения на примере капремонта больницы в Зубцове. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев в канале в MAX представил отчет о модернизации системы регионального здравоохранения. В 2026 году капитальные работы ведутся на 26 объектах, включая взрослую поликлинику Вышневолоцкой ЦРБ, стационар Калининской больницы и готовящийся к открытию новый комплекс Бежецкой ЦРБ.

Ключевым примером программы является Зубцовская ЦРБ, где обслуживаются более 14 тысяч пациентов. Здесь уже отремонтировали поликлинический и административный корпуса, адаптировав их для маломобильных граждан.

До декабря текущего года завершится ремонт стационара, в котором установят КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, цифровой рентген, запустят новый лифт, а палаты оснастят санузлами и системой вызова медперсонала. Проводимые работы позволят развести потоки пациентов и ускорить маршрутизацию в приемном отделении.