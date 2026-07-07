Тверское УФАС потребовало пересмотреть результаты закупки лекарств для костей

Поставщик препарата для Тверской области не смог доказать, что все этапы производства велись на территории ЕАЭС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поставка лекарственного средства «Золедроновая кислота», необходимого для нужд здравоохранения Тверской области, пройдет повторную процедуру оценки участников.

Препарат применяется для защиты костной ткани у пациентов при лечении костных метастазов и остеопороза. Ранее в торгах участвовали три поставщика, и победитель снизил цену на 17%. Однако компания «МАРТФАРМ» оспорила результаты.

Как установило Тверское УФАС, победивший участник не смог доказать, что все этапы производства препарата, включая синтез активного вещества, велись на территории ЕАЭС. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной и выдала предписание о пересмотре итогов работы закупочной комиссии.