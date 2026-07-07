Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика. 7 июля 2026 года в Конаково ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. По предварительным данным, он залез на подоконник в комнате, где остался без присмотра, и упал. Мать мальчика в это время находилась в соседней комнате.

Следователи работают на месте ЧП. Фото: СК Тверской области.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Следователь Следственного комитета выехал на место для проведения проверки и оценки действий лиц, ответственных за безопасность несовершеннолетнего.

Малыш забрался на подоконник и по неосторожности упал. Фото: Прокуратура Тверской области.

Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов также посетил место инцидента. Прокуратура контролирует проверку и проверит соблюдение федерального законодательства в сфере охраны прав несовершеннолетних.