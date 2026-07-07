Суд Твери взыскал с бывшего чиновника 875 тысяч рублей взяток

Гражданский иск прокуратуры к осужденному бывшему должностному лицу был рассмотрен и удовлетворен судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заволжский районный суд Твери удовлетворил исковые требования прокурора Тверской области к бывшему руководителю отдела разрешительной документации Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона.

Ранее мужчина был признан виновным по частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 875 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги передавались должностному лицу за ускорение оформления документов и принятие решений о выдаче разрешений на строительство.

На основании вступившего в силу приговора прокурор обратился в суд с требованием признать сделки ничтожными. Суд согласился с доводами ведомства, признал коррупционные сделки незаконными и постановил взыскать с осужденного бывшего чиновника 875 тысяч рублей в доход Российской Федерации.