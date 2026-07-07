На тверском предприятии выявили проблемы с гигиеной при производстве сыра

Обнаруженная в тверском сыре кишечная палочка свидетельствует о нарушениях санитарного режима в цехах завода. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Экспертиза, проведенная в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», выявила серьезные санитарные нарушения на одном из молокозаводов Верхневолжья. В образце сыра с жирностью 50%, взятом непосредственно на производстве, обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

По словам специалистов, такое загрязнение обычно происходит из-за несоблюдения правил личной гигиены персоналом, плохой уборки помещений или некачественной дезинфекции оборудования. Присутствие бактерий нарушает регламент безопасности молока и молочной продукции.

Результаты анализов, полученные 6 июля 2026 года, зафиксированы в системах «Веста» и Раннего Оповещения. Материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для информирования компетентных служб и рассылки писем.