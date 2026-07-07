В Нелидово более чем на год закроют движение по мосту через Межу

Проезд транспорта по мосту будет закрыт в связи с капитальным ремонтом гидросооружения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нелидово вводится ограничение на проезд автотранспорта по мосту через реку Межа. По информации местных властей, проезд будет временно закрыт в период с 13 июля 2026 года по 1 октября 2027 года.

Данные меры принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ. На гидротехническом сооружении проведут капитальный ремонт, цель которого — обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность здоровья граждан.

Жителей и гостей Нелидовского муниципального округа просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты движения.