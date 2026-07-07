Многодетная мать из Твери отсудила 8 миллионов рублей за непостроенный дом

Заемные средства, которые многодетная мать взяла на строительство дома, будут возвращены. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многодетная жительница Твери смогла защитить свои права после того, как нанятые ею строители не выполнили обязательства по договору. В 2025 году женщина заключила контракт на возведение дома с подрядчиком ООО «Барни», использовав для оплаты заемные кредитные средства.

Строительные работы в установленный срок так и не начались. Защищая права многодетной семьи, прокуратура Центрального района Твери направила в суд иск, потребовав расторгнуть договор, вернуть уплаченные деньги, выплатить проценты по кредиту, штраф и компенсировать моральный ущерб.

Суд удовлетворил все требования, взыскав с ООО «Барни» более 8 миллионов рублей. Контроль за фактическим исполнением судебного решения осуществляет прокуратура.