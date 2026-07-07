В Твери начнутся испытания тепловых сетей на улице Димитрова и в Литвинках

Энергетики проведут проверку трубопроводов на прочность и плотность. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» информирует жителей Твери о начале плановых испытаний тепловых сетей. Работы по проверке прочности и плотности трубопроводов начнутся 8 июля.

Под испытания попадают жилые дома, социальные и производственные объекты по адресам: улица Георгия Димитрова, дома № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70, а также поселок Литвинки, включая здания колледжа имени Кайкова, клуба, поликлиники, школы №47, детского сада №47 и жилых домов № 1, 1а, 2, 3, 3к1, 3к2, 3к3, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36.

Водителей настоятельно просят не парковать автомобили на люках тепловых камер. О провалах грунта или утечках воды необходимо немедленно сообщить по телефону компании (4822) 78-00-00 или в городскую диспетчерскую службу по номеру (4822) 34-87-07.