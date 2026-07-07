В Тверской области 7 июля потеплеет на фоне кратковременных дождей

Температура воздуха в дневные часы 7 июля в Тверской области будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов. Фото: МЧС Тверской области.

Согласно оперативному прогнозу Тверского ЦГМС, 7 июля в Тверской области установится умеренно теплая погода. В ночные часы столбики термометров в регионе покажут +9…+14 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

День будет облачным с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах Тверской области возможна гроза. Во время выпадения осадков видимость на дорогах составит от 2 до 6 километров.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Спасатели МЧС и синоптики отмечают, что опасных или неблагоприятных природных явлений в Тверской области на этот день не ожидается.