Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 18:49

Тверские инженеры представили инновацию для бурения шельфовых скважин

Инновационное буровое оборудование региона, готовое к запуску в серию в 2027 году, вошло в число главных новинок выставки «Иннопром» в Екатеринбурге
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверская роторная система для бурения скважин на суше и шельфе была признана одной из наиболее перспективных разработок выставки. Фото: Правительство РФ.

Тверская роторная система для бурения скважин на суше и шельфе была признана одной из наиболее перспективных разработок выставки. Фото: Правительство РФ.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Тверская область представила роторные системы для бурения скважин на суше и шельфе, дополненные модулями геологического каротажа. Технология позволяет корректировать направление бурения без остановки колонны, что значительно повышает эффективность работ. Оборудование поступит в серийное производство в 2027 году.

Тверские инженеры представили инновацию для бурения шельфовых скважин

Видео: Правительство РФ.

На экспозиции свои разработки продемонстрировали также и другие регионы: Тульская область показала мощные турбомоторы, Свердловская область — оборудование для выхаживания новорожденных и мобильные ИТ-центры для работы в сложных климатических условиях. Челябинские производители, ставшие лидерами в создании российских роботов-манипуляторов, представили беспилотную строительную технику.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что стремительный рост российского роботостроения — результат работы новых производственных площадок, созданных всего за последние годы, передает Правительство РФ.