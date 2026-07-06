Тверская роторная система для бурения скважин на суше и шельфе была признана одной из наиболее перспективных разработок выставки. Фото: Правительство РФ.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Тверская область представила роторные системы для бурения скважин на суше и шельфе, дополненные модулями геологического каротажа. Технология позволяет корректировать направление бурения без остановки колонны, что значительно повышает эффективность работ. Оборудование поступит в серийное производство в 2027 году.

Тверские инженеры представили инновацию для бурения шельфовых скважин Видео: Правительство РФ.

На экспозиции свои разработки продемонстрировали также и другие регионы: Тульская область показала мощные турбомоторы, Свердловская область — оборудование для выхаживания новорожденных и мобильные ИТ-центры для работы в сложных климатических условиях. Челябинские производители, ставшие лидерами в создании российских роботов-манипуляторов, представили беспилотную строительную технику.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что стремительный рост российского роботостроения — результат работы новых производственных площадок, созданных всего за последние годы, передает Правительство РФ.