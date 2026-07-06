Росгвардейцы Тверской области пресекли 16 правонарушений за неделю

За прошедшую неделю подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области отреагировали на 200 сигналов тревоги. Более 13 раз группы задержания выезжали по вызовам дежурных частей полиции для охраны общественного порядка и безопасности граждан.
В ходе патрулирования улиц росгвардейцы пресекли 16 административных правонарушений. В ведомстве подчеркнули, что благодаря круглосуточному дежурству краж на охраняемых объектах за этот период не допущено.
Сейчас региональное управление вневедомственной охраны проводит набор сотрудников на должности полицейских и полицейских-водителей. Информацию о трудоустройстве можно получить в отделе кадров по телефону 8 (4822) 34-35-98.