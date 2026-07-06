Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 18:01

В Твери задержали агрессивного пассажира автобуса, угрожавшего гражданам

Мужчина вел себя неадекватно в общественном транспорте, после чего в отношении него возбудили административное дело и организовали проверку СК
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полицейские оперативно задержали 47-летнего мужчину, который приставал к пассажирам автобуса и выражался нецензурной бранью. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские оперативно задержали 47-летнего мужчину, который приставал к пассажирам автобуса и выражался нецензурной бранью. Фото: МВД Тверской области.

Твери сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, который устроил конфликт в салоне общественного транспорта. В ходе поездки мужчина нецензурно выражался, громко кричал и приставал к другим пассажирам. Инцидент, запечатленный очевидцами на мобильные телефоны, попал в поле зрения правоохранителей при мониторинге интернета.

Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение и доставили нарушителя в отдел, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Агрессора поместили в специальное помещение для задержанных.

Параллельно Заволжский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку, так как в действиях задержанного усматриваются признаки угрозы совершения противоправных действий в отношении жителей. По результатам всех мероприятий будет принято решение о дальнейшей квалификации его поступка.