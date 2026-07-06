В Твери задержали агрессивного пассажира автобуса, угрожавшего гражданам

Полицейские оперативно задержали 47-летнего мужчину, который приставал к пассажирам автобуса и выражался нецензурной бранью. Фото: МВД Тверской области.

Твери сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, который устроил конфликт в салоне общественного транспорта. В ходе поездки мужчина нецензурно выражался, громко кричал и приставал к другим пассажирам. Инцидент, запечатленный очевидцами на мобильные телефоны, попал в поле зрения правоохранителей при мониторинге интернета.

Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение и доставили нарушителя в отдел, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Агрессора поместили в специальное помещение для задержанных.

Параллельно Заволжский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку, так как в действиях задержанного усматриваются признаки угрозы совершения противоправных действий в отношении жителей. По результатам всех мероприятий будет принято решение о дальнейшей квалификации его поступка.