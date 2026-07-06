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НовостиОбщество6 июля 2026 17:24

В июне тверские волонтеры отряда «Сова» вернули домой почти сто человек

Волонтеры тверского отряда «Сова» отработали 113 заявок на поиски пропавших за июнь
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Отряд отчитался о результатах поиска за июнь. Фото: ВПСО "Сова".

Отряд отчитался о результатах поиска за июнь. Фото: ВПСО "Сова".

Поисково-спасательный отряд «Сова» представил сводную информацию о результатах своей работы за июнь 2026 года. Всего за отчетный период поступило 113 заявок на поиск граждан.

Большая часть поисковых мероприятий — 97 случаев — завершилась тем, что пропавшие были найдены живыми. В четырех случаях волонтеры обнаружили людей погибшими, еще пять заявок завершены как обратные.

По остальным случаям работа добровольцев в Тверской области продолжается. Отряд продолжает тесное взаимодействие с государственными экстренными службами для максимально быстрого реагирования на поступающие сигналы о пропаже.