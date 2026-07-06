В июне тверские волонтеры отряда «Сова» вернули домой почти сто человек

Отряд отчитался о результатах поиска за июнь. Фото: ВПСО "Сова".

Поисково-спасательный отряд «Сова» представил сводную информацию о результатах своей работы за июнь 2026 года. Всего за отчетный период поступило 113 заявок на поиск граждан.

Большая часть поисковых мероприятий — 97 случаев — завершилась тем, что пропавшие были найдены живыми. В четырех случаях волонтеры обнаружили людей погибшими, еще пять заявок завершены как обратные.

По остальным случаям работа добровольцев в Тверской области продолжается. Отряд продолжает тесное взаимодействие с государственными экстренными службами для максимально быстрого реагирования на поступающие сигналы о пропаже.