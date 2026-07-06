В тверском соцучреждении выявили фальсифицированное сливочное масло

Экспертиза подтвердила, что сливочное масло «Традиционное» не является натуральным молочным продуктом. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Качество продуктов питания в социальном учреждении Тверской области вызвало вопросы у специалистов Россельхознадзора. Образец сливочного масла «Традиционное» (82,5% жирности), отобранный для государственного мониторинга, не прошел проверку в тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Эксперты выявили в пробе растительные жиры (бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин) и сорбиновую кислоту, что недопустимо для натурального масла. Нарушения в соотношении жирных кислот стали еще одним подтверждением того, что состав продукта был фальсифицирован.

Поскольку заявленный производитель находится в Московской области, информация о выявленном подлоге направлена в контролирующие органы для принятия мер реагирования и исключения контрафакта из оборота.