Новая группа добровольцев отряда БАРС приступила к обучению в Тверской области

Фото: ПТО.
Очередная группа добровольцев из Твери и области начала теоретическое и практическое обучение в составе отряда «БАРС ТВЕРЬ». Ключевой задачей подразделения, созданного для защиты важных объектов региона, является оборона неба от беспилотных систем противника. Служба проходит строго на территории Тверской области.
Видео: ПТО.
Решением областного правительства добровольцам единовременно выплачивают 100 тысяч рублей, а их ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей с сохранением рабочих мест и заработной платы. Для неработающих граждан возможно трудоустройство на предприятия региона. Срок нахождения в резерве составляет от 3 до 5 лет с возможностью прервать контракт. Сборы длятся два месяца (две недели обучения и 45 суток боевого дежурства), после чего участники возвращаются к основной работе.
Срок службы можно продлить по желанию добровольца. На время сборов гарантировано бесплатное питание, проживание, экипировка, страхование жизни и медпомощь, а для студентов с военной учетной специальностью сохраняются учебные места. Отдельным категориям доступно дополнительное профессиональное образование с получением свидетельства гособразца. Телефон горячей линии по вопросам вступления — 122.