Очередная группа тверских добровольцев начала подготовку к дежурству по охране важных объектов региона. Фото: ПТО.

Очередная группа добровольцев из Твери и области начала теоретическое и практическое обучение в составе отряда «БАРС ТВЕРЬ». Ключевой задачей подразделения, созданного для защиты важных объектов региона, является оборона неба от беспилотных систем противника. Служба проходит строго на территории Тверской области.

Новая группа добровольцев отряда БАРС приступила к обучению в Тверской области Видео: ПТО.

Решением областного правительства добровольцам единовременно выплачивают 100 тысяч рублей, а их ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей с сохранением рабочих мест и заработной платы. Для неработающих граждан возможно трудоустройство на предприятия региона. Срок нахождения в резерве составляет от 3 до 5 лет с возможностью прервать контракт. Сборы длятся два месяца (две недели обучения и 45 суток боевого дежурства), после чего участники возвращаются к основной работе.

Срок службы можно продлить по желанию добровольца. На время сборов гарантировано бесплатное питание, проживание, экипировка, страхование жизни и медпомощь, а для студентов с военной учетной специальностью сохраняются учебные места. Отдельным категориям доступно дополнительное профессиональное образование с получением свидетельства гособразца. Телефон горячей линии по вопросам вступления — 122.