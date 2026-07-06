В Тверской области 13-летний мальчик отдал мошенникам 15 миллионов и 10 слитков

Криминальную вакансию 19-летняя посредница мошенников нашла через объявления в мессенджере. Фото: УМВД Тверской области.

В Подольске сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Тверской области задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве телефонным аферистам. Установлено, что она работала посредником между курьерами и кураторами, найдя вакансию в мессенджере и получая плату за каждую рабочую смену.

Последний ее заработок составил 90 тысяч рублей, а сама деятельность длилась меньше месяца. Девушка забрала 10 золотых слитков и 15 миллионов рублей у несовершеннолетней соучастницы. Эти ценности из родительского сейфа в течение двух дней передавал юной курьерше 13-летний житель Калининского округа.

Часть похищенного задержанная перевела кураторам, а остальное хранила дома в Подольске. Девушку доставили в Тверь и арестовали. По факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, грозящее сроком до 10 лет колонии. Поиск несовершеннолетней сообщницы продолжается.