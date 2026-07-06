Через Тверскую область запустят новый пассажирский поезд на юг

Рейсы между Санкт-Петербургом и Анапой будут выполняться через день, начиная с 16 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает поезда по трем новым маршрутам на южные курорты, один из которых пройдет через Тверскую область.

В официальном сообщении перевозчика упоминается запуск поездов между Санкт-Петербургом и Адлером, а также открытие маршрута №177/178 Санкт-Петербург — Анапа, который будет курсировать через день.

Первый состав отправится из Санкт-Петербурга 16 июля в 01:40 и прибудет в Анапу 17 июля в 22:02. В обратном направлении из Анапы первый рейс выйдет 18 июля в 04:17, прибыв на следующий день в Санкт-Петербург в 21:55. На территории Тверской области новый южный поезд будет делать остановки на станциях Тверь и Бологое.