Решение о присвоении ветерану почетного звания Тверской области Виталий Королев озвучил во время личной встречи с юбиляром. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин Тверской области» участнику Великой Отечественной войны Николаю Алексеевичу Владимирову. О визите к ветерану, отпраздновавшему 14 апреля свой 100-летний юбилей, глава региона рассказал в канале в MAX.

"Восхищаюсь стойкостью и верностью долгу Николая Алексеевича. Рядом с ним понимаешь: такие люди – наша живая история и самый честный урок патриотизма для молодёжи", - отметил Королев.

Виталий Королев наградил векового юбиляра Николая Владимирова Видео: max.ru/korolev.

Николай Владимиров ушел воевать в 17-летнем возрасте. Он принимал участие в боях на Карельском перешейке, освобождал Чехословакию, Венгрию и Австрию, а Победу встретил в Праге. После демобилизации он почти 30 лет прослужил в органах милиции, где прошел путь от рядового сотрудника до звания полковника. Глава Верхневолжья лично поздравил ветерана с почетным званием и выразил признательность его родственникам за заботу о фронтовике.