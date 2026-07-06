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НовостиОбщество6 июля 2026 13:06

Антимонопольная служба Тверской области пресекла нарушение закона о рекламе

Тверское УФАС признало рекламу дебетовой карты крупного банка недобросовестной конкуренцией и выписало крупный штраф
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство признало рекламу недобросовестной и оштрафовало банк на пятьсот тысяч рублей. Фото: Тверское УФАС.

Ведомство признало рекламу недобросовестной и оштрафовало банк на пятьсот тысяч рублей. Фото: Тверское УФАС.

Крупный банк получил штраф в размере 500 тысяч рублей за рекламу дебетовой карты с недостоверными условиями. Тверское УФАС установило, что финансовая организация заманивала клиентов обещанием начислять 7% на остаток по счету, но скрывала важные детали.

Выяснилось, что повышенный процент начисляется только на сумму до 100 тысяч рублей и при выполнении дополнительных условий.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что утаивание этой информации вводит жителей в заблуждение, лишает их возможности сделать осознанный выбор и дает банку нечестное преимущество перед конкурентами.