Виталий Королев официально стал кандидатом в губернаторы Тверской области

Ключевыми задачами кандидат назвал решение актуальных проблем Верхневолжья и улучшение качества жизни граждан. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев официально получил статус кандидата на должность Губернатора Тверской области. Об этом руководитель региона сообщил в своем канале в MAX. Королев выразил благодарность своей политической партии за поддержку и жителям Верхневолжья за доверие.

"Благодарен нашей партии за поддержку, за крепкое плечо, на которое можно опереться, и, конечно, нашим жителям – за доверие! Для меня самое главное, чтобы в результате нашей работы жизнь каждого человека в Тверской области становилась лучше", - сказал глава региона.

Он отметил, что понимает стоящие перед регионом задачи, и пообещал сотрудничать со всеми, кто заинтересован в развитии Тверской области. Напомним, Виталий Королев баллотируется от «Единой России». Решение о его выдвижении поддержали 118 делегатов 3 июля на втором этапе региональной конференции тверского отделения партии. Выборы же будут проводиться в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября 2026 года.