Портрет дворянина, чье имя носит город, появился на стене школы в Нелидово

Изображение призвано напомнить школьникам о его вкладе в развитие инфраструктуры тверского края. Фото: Администрация Нелидовского округа.

Администрация Нелидовского муниципального округа сообщила о завершении работы над портретом Сергея Владимировича Нелидова в местной школе №3. Настенный рисунок на первом этаже здания посвящен коллежскому асессору и земскому начальнику, в честь которого назван город.

Сергей Нелидов, родившийся в 1869 году, внес огромный вклад в развитие тверских земель: организовывал телефонную связь, открывал сберкассы, строил больницы в Селах, Кутьеве и Пустом Подлесье, а также сельские школы.

В ноябре 1930 года его арестовали по ложному обвинению. Свои последние годы он провел, работая сторожем и разнорабочим на местном лесозаводе. К слову ранее, в ноябре 2024 года, память о нем также увековечили в виде бюста в нелидовском парке.