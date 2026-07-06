Пара из Тверской области поженится на III всероссийском свадебном фестивале

Влюбились ребята в Питере, а поженятся в Москве. Фото: личный архив героев публикации, предоставлено организаторами фестиваля

8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве состоится настоящий праздник любви - третий всероссийский свадебный фестиваль.

Более сотни влюблённых пар-участников этого события планируют подновременно зарегистрировать там свои браки. Среди брачующихся будут и тверичане - Илья Колосов и Диана Зиборова.

Влюблённые живут в Тверском регионе, но обручила их северная столица. Ребята познакомились и влюбились друг в друга в Санкт-Петербурге, куда ездили вместе с друзьями. Теперь Илья и Диана свяжут себя узами брака в Москве вместе с парами из других регионов России.

Все браки будут заключены 8 июля, в День семьи, любви и верности. Тогда же новоиспечённым семьям будет передан символ праздника - огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожёны получат его из рук пар, ранее поженившихся на таком же фестивале.

На второй день фестиваля запланирована программа с лекциями, экскурсиями, угощением и музыкой. Завершится празднование большим хороводом, а точнее - символичной музыкально-хореографической притчей «Хоровод. Свадьба», которая станет для молодожёнов символом единства, поддержки и взаимопонимания.