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НовостиОбщество6 июля 2026 11:03

Тверичанин предстанет перед судом за предъявление фальшивых прав полицейским

Прокуратура Центрального района Твери направила в суд уголовное дело против 30-летнего мужчины, не имевшего права управления машиной
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральный районный суд Твери направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по части 3 статьи 327 УК РФ в использовании поддельного документа.

Установлено, что в мае 2026 года сотрудники полиции остановили мужчину у дома №59 по улице Советской в Твери для проверки документов. Обвиняемый, управлявший автомобилем без прав, предъявил полицейским заведомо поддельное водительское удостоверение, чтобы избежать ответственности.

При проверке бланка сотрудники правоохранительных органов выявили факт подделки. Прокуратура Центрального района Твери утвердила обвинительный акт и передала дело в суд для рассмотрения по существу.