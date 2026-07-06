В Торжке полиция задержала подозреваемую в краже денег у лежачей пенсионерки

Полицейские обнаружили запасы сомнительной продукции во временном жилище задержанной на территории Тверской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска в Торжке задержали 47-летнюю уроженку Ставропольского края, представительницу цыганской народности, подозреваемую в краже и мошенничестве. По данным оперативников, женщина с соучастниками передвигалась по Тверской области на автомобиле «Лада-Гранта», продавая суррогатный мед по завышенным ценам.

В Торжке подозреваемая зашла через открытую дверь к лежачей пенсионерке, представившись знакомой, и предложила три банки меда якобы из Башкирии или Алтая. Пожилая женщина согласилась на покупку и указала, где лежат деньги. Злоумышленница забрала 10 тысяч рублей в счет оплаты, а также тайно похитила кошелек с 8 тысячами рублей и лежавшие рядом 30 тысяч рублей.

Аналогичные случаи зафиксированы в других районах области. Во временном жилье подозреваемой, где она проживала с мужем, дочерью и несовершеннолетним племянником, полицейские изъяли сомнительную продукцию, а ее машину поместили на спецстоянку. Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве, фигурантка находится в ИВС, полиция ищет соучастников.