В Твери экономист заплатит за нарушение сроков оплаты услуг предпринимателей

Ведущему экономисту государственного казенного учреждения назначен штраф около 47 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Интересы индивидуальных предпринимателей, заключивших контракты с государственным казенным учреждением Тверской области «Центр информационных технологий», защитила прокуратура Центрального района Твери.

Установлено, что ведущий экономист этого госучреждения допустил задержку выплат по пяти контрактам за оказанные услуги и поставленные товары. Надзорный орган возбудил в отношении должностного лица дело по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ.

За нарушение сроков оплаты отдельных этапов исполнения контрактов сотруднику государственного учреждения назначили административный штраф в размере около 47 тысяч рублей.