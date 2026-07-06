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НовостиОбщество6 июля 2026 8:46

В Твери экономист заплатит за нарушение сроков оплаты услуг предпринимателей

Сотрудника государственного учреждения ГКУ «ЦИТ» наказали штрафом за просрочку платежей по пяти договорам со сторонними исполнителями
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведущему экономисту государственного казенного учреждения назначен штраф около 47 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ведущему экономисту государственного казенного учреждения назначен штраф около 47 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Интересы индивидуальных предпринимателей, заключивших контракты с государственным казенным учреждением Тверской области «Центр информационных технологий», защитила прокуратура Центрального района Твери.

Установлено, что ведущий экономист этого госучреждения допустил задержку выплат по пяти контрактам за оказанные услуги и поставленные товары. Надзорный орган возбудил в отношении должностного лица дело по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ.

За нарушение сроков оплаты отдельных этапов исполнения контрактов сотруднику государственного учреждения назначили административный штраф в размере около 47 тысяч рублей.