Два человека погибли на водоемах Тверской области за минувшую неделю

Спасатели сообщили о гибели двух человек на водных объектах. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий за период с 29 июня по 5 июля. На водных объектах Тверской области за прошедшую неделю зафиксировано два происшествия, унесших жизни двух человек.

Крупных чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. За этот же период спасатели ликвидировали 33 техногенных пожара, на которых удалось спасти трех человек.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. При возникновении экстренных ситуаций жителей области просят незамедлительно звонить по единому номеру спасения 112.