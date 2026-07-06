Выпускник Путин получил аттестат Академической гимназии ТвГУ

Выпускник решил продолжить обучение в Тверском государственном университете. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Академической гимназии имени при ТвГУ состоялся выпускной вечер для 136 учеников, среди которых аттестат получил одиннадцатиклассник Арсений Путин. Юноша, пришедший в гимназию в 10-м классе, планирует продолжить обучение в Тверском госуниверситете в сфере информационных технологий.

Всего в этом году учебное заведение окончили 46 золотых и 29 серебряных медалистов, три стобалльника, а у 60 выпускников средний балл ЕГЭ превысил 70. Ректор ТвГУ Дмитрий Беспалов лично вручил аттестаты отличникам.

Выпускник поблагодарил учителей за поддержку и уважительное отношение, а его мать Ольга Владимировна выразила признательность коллективу за создание профессиональной и комфортной среды.