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НовостиПроисшествия6 июля 2026 6:33

Тверские спасатели за сутки потушили шесть пожаров и помогли при двух ДТП

Пожарные расчеты МЧС Тверской области за сутки шесть раз выезжали на тушение техногенных возгораний в жилом секторе и на транспорте
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарно-спасательные подразделения за сутки выезжали на вызовы в Калининский и Бежецкий округа, а также тушили загоревшийся на дорогах транспорт. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарно-спасательные подразделения за сутки выезжали на вызовы в Калининский и Бежецкий округа, а также тушили загоревшийся на дорогах транспорт. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий по состоянию на 6:00 6 июля 2026 года. За минувшие сутки спасатели Верхневолжья ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Возгорания зафиксировали в деревне Черногубово Калининского округа и деревне Белобородово Бежецкого округа. Также пожарные расчеты потушили два автомобиля и ликвидировали два случая горения мусора.

Кроме того, сотрудники ведомства дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время МЧС продолжает контролировать ситуацию на водных объектах Тверской области, прохождение туристических групп и вести мониторинг погодных условий.