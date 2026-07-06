Тверские спасатели за сутки потушили шесть пожаров и помогли при двух ДТП

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий по состоянию на 6:00 6 июля 2026 года. За минувшие сутки спасатели Верхневолжья ликвидировали шесть техногенных пожаров.
Возгорания зафиксировали в деревне Черногубово Калининского округа и деревне Белобородово Бежецкого округа. Также пожарные расчеты потушили два автомобиля и ликвидировали два случая горения мусора.
Кроме того, сотрудники ведомства дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время МЧС продолжает контролировать ситуацию на водных объектах Тверской области, прохождение туристических групп и вести мониторинг погодных условий.