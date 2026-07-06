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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:49

Тверская область попала под ночную атаку беспилотников

Над Тверской областью и другими регионами России за ночь сбили 519 беспилотников
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку.

Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 5 на 6 июня российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По сообщению Министерства обороны РФ, всего дежурными силами было перехвачено и уничтожено 519 украинских беспилотников.

Военные ликвидировали дроны над территориями Тверской, Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.