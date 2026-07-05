На Тверскую область надвигаются грозы и ливни с порывистым ветром

Спасатели распространили правила безопасности из-за ливней и порывистого ветра. Фото: Павел МАКАРОВ.

По сообщению Тверского гидрометцентра, 5 июля 2026 года в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Спасатели МЧС реггиона предупреждают о рисках повреждения ЛЭП и отключения электричества в населенных пунктах, разрушения ветхих конструкций и кровель, падения веток на автомобили, а также роста числа аварий и заторов на дорогах. Пешеходам рекомендуют оставаться дома, закрывать окна и дымоходы, выключать электроприборы, а на улице избегать рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.

Находящимся у воды советуют немедленно отойти от берега, а в лесу — укрыться среди низкорослых деревьев. Автомобилистам следует перепарковать машины в безопасные места, а во время ливня — переждать непогоду на обочине с включенной аварийной сигнализацией. В экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101, 01 или на горячую линию МЧС (4822) 39-99-99.