Виталий Королев направил для Вышнего Волочка три обновленных автобуса

Отремонтированный пассажирский транспорт выйдет на городские маршруты Вышнего Волочка в ближайшее время. Фото: Газета "Вышневолоцкая правда".

Пассажирский автопарк Вышнего Волочка, обеспечивающий самую протяженную транспортную сеть в Верхневолжье, начал обновляться. В округ доставили три автобуса после капитального ремонта — два компактных «Луидора» и один ЛиАЗ. Скоро они выйдут на рейсы города.

Из-за высокой стоимости техники (более 6 миллионов рублей за единицу) местный автокомбинат и муниципальный бюджет не могли самостоятельно решить проблему дефицита транспорта, требующего не менее 10 машин.

После регулярных обращений главы округа Натальи Рощиной и мартовской встречи главы региона Виталия Королева с сотрудницами комбината «Парижская коммуна» было принято решение оказать областную поддержку. В ближайшее время в Вышний Волочек ожидается поставка еще трех аналогичных отремонтированных автобусов.