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НовостиОбщество5 июля 2026 12:27

В Удомле полиция нашла водителя, устроившего дрифт у братской могилы

Правоохранители возбудили уголовное дело против молодого человека, чьи ночные маневры у мемориала возмутили местных жителей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Задержанный признал вину, выразил сожаление о случившемся и извинился перед горожанами. Фото: МВД Тверской области.

Задержанный признал вину, выразил сожаление о случившемся и извинился перед горожанами. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в Удомле Тверской области установили личность водителя, устроившего ночной дрифт возле братской могилы павших воинов. Жалобы на действия уличного гонщика полицейские обнаружили в социальных сетях, где жители города выразили возмущение его поведением и назвали произошедшее кощунством.

"Подвиг" гонщика попал на камеры.

Видео: МВД Тверской области.

Автомобилиста разыскали и доставили в отдел полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Наказание по данной статье предусматривает штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Задержанный молодой человек признал вину, выразил сожаление о содеянном и принес извинения.