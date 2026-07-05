Тверские студенты лишаются свободы из-за иллюзии безопасной подработки в сети

Соглашаясь на простые поручения кураторов из мессенджеров, молодые люди не осознают тяжести грозящего им наказания. Фото: МВД Тверской области.

В правоохранительных органах Тверской области перечислили види нелегальной интернет-подработки, за которой неминуемо следует уголовная ответственность. Под видом вакансии курьера скрывается соучастие в мошенничестве: за сбор денег у пожилых людей под следствие по статье 159 УК РФ попали 18-летний новосибирец, забравший у жертвы 4,9 миллиона рублей, и двое 19-летних парней в Калязине и деревне Аввакумово Калининского округа, похитившие 300 тысяч рублей.

Как пишет tver.aif.ru, подработка дроппером (перевод денег через свои карты) также криминализована. В Торжке по статье 187 УК РФ судят 18-летнего студента, прокрутившего через счета 460 тысяч рублей. Последний вид опасного заработка — администрирование сим-боксов на съемных квартирах (как это делали задержанные на улице Новочеркасской в Твери приехавшие из Кемеровской области парни 18 и 20 лет).

Глава киберотдела УМВД Александр Зубков напомнил, что с 1 сентября 2025 года статьи 274.3–274.5 УК РФ предусматривают за это до 6 лет колонии независимо от осведомленности работника, а статья 187 УК РФ за передачу личных карт — до 3 лет.