Родители Тверской области откроют музей игрушек и проведут научный фестиваль

Минпросвещения РФ поддержало проекты образовательных учреждений Верхневолжья. Фото: ПТО.

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ подвело итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, направленного на воспитание детей, укрепление семейных ценностей, поддержку родительских практик и развитие гражданской позиции родителей.

Всего награды получили 395 проектов по стране, в том числе девять инициатив из Тверской области, на реализацию которых выделили более 7 миллионов рублей. Подать заявки могли только те образовательные учреждения, где созданы родительские комитеты. Финансирование получат детские сады «Малышок» (Лихославль) и «Березка» (Западная Двина), Сосновицкая школа, школа №7 Лихославля, Западнодвинская школа №2, Неклюдовская школа Кимр, Центр школьного образования «Завидово», тверские школы №53 и №17.

В тверской школе №17 организуют фестиваль «НаукаВЦифре» с экспериментами по физике, химии, биологии, программированием и 3D-моделированием для мотивации к учебе, а в лихославльском детсаду «Малышок» родители откроют музей «Обратно в детство» с мастер-классами и квестами для сохранения наследия и связи поколений.