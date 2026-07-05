Виталий Королев поздравил тверских речников с профессиональным праздником

Специалистов водного транспорта поблагодарили за обеспечение безопасных пассажирских перевозок. Фото: Оксана Стрыгина. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев направил поздравление работникам и ветеранам морского и речного флота по случаю их праздника. Он подчеркнул, что река Волга, ее многочисленные притоки и озера исторически определили экономическое развитие региона и установление торговых отношений с другими субъектами и странами.

Сегодня специалисты водной отрасли обеспечивают безопасность пассажирских и грузовых перевозок на территории Верхневолжья.

Виталий Королев поблагодарил коллективы за работу, способствующую укреплению экономического потенциала Тверской области, и пожелал им здоровья, новых профессиональных достижений и успешной реализации намеченных планов.