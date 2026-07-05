Тверские автоинспекторы подвели статистические итоги работы за прошлый год

Инспекторы за прошлый год зафиксировали более миллиона нарушений правил дорожного движения. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Третьего июля сотрудники областной Госавтоинспекции отметили свой профессиональный праздник. За 2025 год подразделение Тверской области выявило свыше 1 миллиона 165 тысяч нарушений ПДД, пресекло более 3800 фактов пьяного вождения и раскрыло 632 преступления, из которых 111 — общеуголовной направленности.

Как сообщает портал tverigrad.ru, ветераны ведомства Владимир Пяткин и Сергей Агамалов поделились воспоминаниями о службе, отметив важность вежливого общения на дорогах и ручного регулирования движения на перекрестках в случае отключения светофоров.

Несмотря на появление современных скоростных автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений, ветераны указывают на значимость человеческого фактора во взаимодействии инспекторов и водителей.