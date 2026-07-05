Минприроды Тверской области разъяснило правила утилизации веток и травы

Растительный мусор нельзя бросать в обычные контейнеры, так как эта услуга не заложена в единый тариф на вывоз отходов. Фото: ООО "ТСАХ".

Собственники растительных отходов в Тверской области должны сами организовывать их вывоз и оплачивать эту услугу из собственных средств. В Министерстве природных ресурсов Тверской области пояснили, что бросать ветки, траву и древесные остатки в уличные мусорные баки запрещено.

Это связано с тем, что подобный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, а затраты на его утилизацию не входят в действующий тариф. Ограничения прописаны в Правилах обращения с ТКО, которые регламентированы постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293.