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НовостиПроисшествия5 июля 2026 8:21

Три человека погибли в опрокинувшемся автомобиле в Нелидово

Ошибка при обгоне привела к гибели трех человек в городе Нелидово
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Автомобиль «Форд Фокус» съехал с дороги и опрокинулся в районе улицы Маресьева. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Автомобиль «Форд Фокус» съехал с дороги и опрокинулся в районе улицы Маресьева. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В город Нелидово 4 июля 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в поселке Южный в районе дома №17а по улице Маресьева.

Комментарий с места ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Тверской области.

Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», при выполнении обгона не учел безопасную скорость и потерял контроль над машиной. В результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

От полученных травм на месте скончались три человека: сам водитель, пассажирка 1983 года рождения и еще один взрослый пассажир мужского пола.