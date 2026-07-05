Три человека погибли в опрокинувшемся автомобиле в Нелидово

Автомобиль «Форд Фокус» съехал с дороги и опрокинулся в районе улицы Маресьева. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В город Нелидово 4 июля 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в поселке Южный в районе дома №17а по улице Маресьева.

Комментарий с места ДТП. Видео: Госавтоинспекция Тверской области.

Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», при выполнении обгона не учел безопасную скорость и потерял контроль над машиной. В результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

От полученных травм на месте скончались три человека: сам водитель, пассажирка 1983 года рождения и еще один взрослый пассажир мужского пола.