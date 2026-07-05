В Тверской области из Селигера достали тело 16-летней девушки

Тело погибшей из озера извлекли сотрудники МЧС. Фото: Прокуратура Тверской области.

В ночь с 4 на 5 июля в акватории озера Селигер у южной стороны острова Городомля утонула 16-летняя девушка. Как сообщили в Следственном комитете, тело погибшей извлекли из воды сотрудники МЧС. Место происшествия осмотрели следователь и криминалист ведомства.

Работу правоохранительных органов на месте координировал Осташковский межрайонный прокурор Дмитрий Швайков. В настоящее время Осташковский следственный отдел СК проводит доследственную проверку для установления всех обстоятельств трагедии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ход разбирательств контролирует прокуратура. Надзорное ведомство призвало родителей усилить контроль за детьми на каникулах, не отпускать их к водоемам без взрослых, разрешать купаться только в оборудованных местах и регулярно напоминать правила безопасности.