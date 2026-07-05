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НовостиОбщество5 июля 2026 7:24

Территорию седьмой горбольницы в Твери перерыли ради установки нового забора

У здания медицинского учреждения на Петербургском шоссе работает трактор для демонтажа старых конструкций
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На месте работает трактор, однако проход для пациентов учреждения остается открытым в обычном режиме. Фото: vk.com/gbuzgkb7.

На месте работает трактор, однако проход для пациентов учреждения остается открытым в обычном режиме. Фото: vk.com/gbuzgkb7.

У здания Городской больницы №7, расположенного в Твери на Петербургском шоссе, 76/1, ведутся земляные работы с привлечением трактора. Как сообщили представители учреждения в социальной сети «ВКонтакте», на территории начался демонтаж старого забора.

Вместо него при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области установят новое современное ограждение. Руководство больницы отмечает, что замена конструкции необходима для обеспечения безопасности и комфорта пациентов, их родственников и медицинского персонала.

На время проведения работ посетителей просят обходить перерытую зону, однако подчеркивается, что проход на территорию медучреждения открыт в обычном режиме.