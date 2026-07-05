Психолог из Твери дала советы по самостоятельному отказу от курения

В состав современных табачных изделий входят токсичные химические соединения, ускоряющие привыкание и разрушающие сосуды головного мозга. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель клуба здоровья «Тверские моржи» и психолог Наталья Эленбергер рассказала, что за курением часто скрывается душевная пустота и стресс. В качестве примера она привела случай 14-летнего подростка, начавшего курить в 9 лет из-за сравнений со старшим братом, и 60-летней женщины, столкнувшейся с разводом.

Курение ускоряет старение кожи у женщин и грозит мужчинам инвалидностью из-за сосудистых заболеваний. Как сообщает tverinews.ru, для успешного отказа от привычки психолог советует не откладывать решение, убрать все атрибуты курения, изменить привычные маршруты и перетерпеть первые три недели. При возникновении острой тяги рекомендуется выждать семь минут: этого времени достаточно, чтобы в головном мозге включились рациональные центры вместо эмоциональных.

Наталья Эленбергер проводит бесплатные курсы для желающих отказаться от зависимости. В качестве примера здоровой старости психолог привела своего 94-летнего дедушку, который после отказа от курения продолжает бегать марафоны. Желающие могут записаться на бесплатный тренинг к специалисту по номеру 8-9000-19-00-33.